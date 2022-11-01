По словам телеведущего Анатолия Анатолича, на благотворительном аукционе в Чикаго продали за 69 000 долларов особенный флаг Украины.

Как сообщает Politeka.net, на благотворительном аукционе в Чикаго продали особенный флаг Украины. Детальнее об этом рассказал на своей странице в Instagram популярный телеведущий Анатолий Анатолич. Знаменитость подчеркнул, что он пребывает в приятном шоке от суммы, которую удалось собрать на аукционе.

По словам телеведущего, на благотворительном аукционе в Чикаго продали за 69 000 долларов флаг Украины. Этот флаг особенный тем, что на нем оставили свои автографы президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный, командующий Национальной гвардии и защитники "Азовстали". Все средства пойдут на помощь Украине.

Телеведущий сделал также фото с замечательной женщиной Аллой, которая уже 22 года живет в Чикаго - именно она купила этот флаг.

"Я в шоке... В личном разговоре Алла рассказала, что с начала войны потратила на помощь Украине семизначные цифры в долларах. И так вся диаспора, кто больше, кто меньше. Но вместе!", - отметил Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич также решил записать с Аллой интервью о том, как живет и помогает украинская диаспора в США, и какова же она Американская мечта украинцев. В комментариях пользователи сети благодарили Аллу за то, что она делает и восхищались доброй душой женщины.



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