Тіна Кароль розповіла, як зіткнулася з черговим "путіністом" і залишилася без перельоту через недоречні питання.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль на емоціях розповіла про поганий вечір через черговий "путініст", який зіпсував їй не лише переліт, а й настрій. Сама Тіна в Телеграм-каналі розповіла про те, що сталося, і не приховала роздратування.

«Ситуація бординг-контролю. Впевнена, що я не одна така і всі мають чим поділитися. Але сьогоднішня ситуація вигнала мене в ступор і сльози. Читаю новини про ракетні удари, про СВІТЛО І ВОДУ. Злість та біль…. підходжу до бордингу контролю.

І який же негідник попався сепаратичний мені 👺. Затримав на стиковці рейсу. Його питання… черв'як…. Ви куди летите, що збираєтеся робити в Європі, а що потім, аааа… потім у росію? Слава Україні, я йому. Біжу зла, матюкаюсь. Літаку немає…. вилетів без нас

Обертаюся а навколо новорічні вогні монтують, все ….. я розплакалася…. У нас будуть свої новорічні вогні – найкращі. Просто це…. Здохни, * уйло! Пашіян отруїв тебе сьогодні?» - каже емоційно Тіна.

Також за словами артистки, зараз не час виконувати пісні російською мовою.

"Це мій крок. Я відмовилася від усіх своїх пісень, які були російською мовою. З початку війни вони жодного разу не звучали від мене. Це моя пряма заява. Я розумію, що були надзвичайно, можливо, вами улюблені пісні. Пісні, які втішили ваші серця. І не раз. Якими б хітами вони не були, ми не маємо права виконувати пісні російською", - заявила Тіна Кароль.

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