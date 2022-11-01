Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль на емоціях розповіла про поганий вечір через черговий "путініст", який зіпсував їй не лише переліт, а й настрій. Сама Тіна в Телеграм-каналі розповіла про те, що сталося, і не приховала роздратування.
«Ситуація бординг-контролю. Впевнена, що я не одна така і всі мають чим поділитися. Але сьогоднішня ситуація вигнала мене в ступор і сльози. Читаю новини про ракетні удари, про СВІТЛО І ВОДУ. Злість та біль…. підходжу до бордингу контролю.
І який же негідник попався сепаратичний мені 👺. Затримав на стиковці рейсу. Його питання… черв'як…. Ви куди летите, що збираєтеся робити в Європі, а що потім, аааа… потім у росію? Слава Україні, я йому. Біжу зла, матюкаюсь. Літаку немає…. вилетів без нас
Обертаюся а навколо новорічні вогні монтують, все ….. я розплакалася…. У нас будуть свої новорічні вогні – найкращі. Просто це…. Здохни, * уйло! Пашіян отруїв тебе сьогодні?» - каже емоційно Тіна.
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Також за словами артистки, зараз не час виконувати пісні російською мовою.
"Це мій крок. Я відмовилася від усіх своїх пісень, які були російською мовою. З початку війни вони жодного разу не звучали від мене. Це моя пряма заява. Я розумію, що були надзвичайно, можливо, вами улюблені пісні. Пісні, які втішили ваші серця. І не раз. Якими б хітами вони не були, ми не маємо права виконувати пісні російською", - заявила Тіна Кароль.
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