Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль на эмоциях рассказала о плохом вечере из-за очередного "путиниста", который испортил ей не только перелет, но и настроение. Сама Тина в Телеграм-канале рассказала о произошедшем и не скрыла раздражения.

«Ситуация бординг контроль. Уверена, что я не одна такая и у всех есть чем поделиться. Но сегодняшняя ситуация выгнала меня в ступор и слезы.Читаю новости о ракетных ударах, о СВЕТ И ВОДУ. Злость и боль…. подхожу к бордингу контроля…

И какой же подлец попался сепаратический мне 👺. Задержал на стыковке рейса. Его вопрос… червь…. Вы куда летите, что собираетесь делать в Европе, а что потом, аааа… потом в расею? Слава Украине я ему. Бегу злая, матерюсь. Самолета нет…. вылетел без нас

Оборачиваюсь а вокруг новогодние огни монтируют, все ….. я разревелась…. У нас будут свои новогодние огни – самые лучшие. Просто это…. Сдохни, *уйло! Пашиян отравил тебя сегодня?» - говорит эмоционально Тина.

Также по словам артистки, сейчас не время исполнять песни на российском языке.

"Это мой шаг. Я отказалась от всех своих песен, которые были на русском языке. С начала войны они ни разу не звучали от меня. Это мое прямое заявление. Я понимаю, что были чрезвычайно, возможно, вами любимые песни. Песни, которые утешили ваши сердца. И не раз. Какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском", - заявила Тина Кароль.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.