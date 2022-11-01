Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - успішна українська співачка, яка нещодавно пішла від свого чоловіка Володимира Дантеса до друга сім'ї - Михайла Кацуріна, відомого ресторатора. Новий обранець виконавиці теж активно веде Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Мишко вирішив розповісти про українську лайку.

"Словарний привіт" про українську лайку.

Спочатку мені було складно лаятись українською - вона надто лагідна і тендітна. Кожна сварка ставала посміховиськом і вщухала. Але в міру читання я побачив, що рідним можна неабияк роздати – просто треба качати вокабуляр. Отже, ловіть кілька сил слів за ваші вербальні перемоги", - написав Кацурін.

Фанати, включаючи Надю Дорофєєву, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Той самий момент, коли твоє прізвище Каплун", "Дорофєєва найкращий фотограф", "Вам підходить українська, дякую, і щастя".

Нагадаємо, Дорофєєва зняла романтичного Кацуріна у власному ліжку.

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва на прогулянці засвітила свою слабкість

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