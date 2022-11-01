Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица, которая недавно ушла от своего мужа Владимира Дантеса к другу семьи - Мише Кацурину, известному ресторатору. Новый избранник исполнительницы тоже ведет активно Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Миша решил рассказать об украинских ругательствах.
"Словарный привет" об украинском ругательстве.
Сначала мне было сложно ругаться по-украински - она слишком кроткая и хрупкая. Каждая ссора становилась посмешищем и утихала. Но по мере чтения я увидел, что родным можно изрядно раздать – просто надо качать вокабуляр. Итак, ловите несколько мощей слов за ваши вербальные победы", - написал Кацурин.
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Фанаты, включая Надю Дорофееву, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"тот самый момент, когда твоя фамилия Каплун", "Дорофеева лучший фотограф", "Вам подходит украинский, спасибо, и счастье".
Напомним, Дорофеева засняла романтического Кацурина в собственной постели
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева на прогулке засветила свою слабость
Также Politeka писала, что нового бойфренда Дорофеевой предупредили об опасности в Бангкоке