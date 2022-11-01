"Холостяк" Олександр Топольський розповів, чи вплине на його вирішення наявність дитини у учасниці.

Як пише Politeka.net , Олександр Топольський – новий головний герой шоу "Холостяк". Шоу після двох переносів розпочалася минулого тижня, куди прийшли поборотися за серце головного героя 20 учасників. Проект одразу після старту опинився в епіцентрі скандалу, адже шоу знімалося російською ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Після цього було вирішено зробити українське озвучення, що не сподобалося українцям, адже всіх учасник озвучила лише одна дівчина.

А Топольський усіляко підігріває інтерес до проекту у своєму Інстаграмі. Цього разу Алекс поділився новим сторісом, у якому розповів про цікавий факт.

"Є дитина у учасниці чи ні - це ніяк не вплине на моє рішення.

"Настя має доньку і цей факт мене не відштовхує. Чи є дитина у учасниці, чи ні, це взагалі не впливає на моє рішення", - сказав Олександр у своєму сторіс.

Варто зазначити, що Настя здобула білу троянду, яка означає виконання будь-якого бажання.

"Але маленькі діти вимагають постійної присутності мами. Я не розумію, що може бути важливішим за це", - написав Топольський.

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