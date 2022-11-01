"Холостяк" Александр Топольский рассказал, повлияет ли на его решение наличие ребенка у участницы.

Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - новый главный герой шоу "Холостяк". Шоу после двух переносов началась на прошлой неделе, куда пришли побороться за сердце главного героя 20 участник. Проект сразу после старта оказался в эпицентре скандала, ведь шоу снималось на русском языке еще до полномасштабного вторжения в Украину. После этого было решено сделать украинскую озвучку, что не понравилось украинцам, ведь всех участник озвучила только одна девушка.

А Топольский же всячески подогревает интерес к проекту в своем Инстаграм. В этот раз Алекс поделился новым сторис, в котором рассказал о интересный факт.

"Есть ли ребенок у участницы или нет - это никак не повлияет на мое решение.

"Настя имеет дочь и этот факт меня не отталкивает. Есть ли ребенок у участницы, или нет, это вообще не влияет на мое решение", - сказал Александр в своем сторис.

Стоит отметить, что Настя получила белую розу, которая значит исполнение любого желания.

"Но маленькие дети требуют постоянного присутствия мамы. Я не понимаю, что может быть важнее этого", - написал Топольский.

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