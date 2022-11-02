Алекс Топольський розповів, що його перше кохання звали Юлія і вони познайомилися понад 15 років тому.

Як повідомляє Politeka.net , головний герой романтичного реаліті "Холостяк-12" Алекс Топольський вирішив поговорити з шанувальниками. Напрочуд, розмову на тему першого кохання він підняв після прем'єрного ефіру шоу і опублікував у своїх Instagram-stories свою розповідь.

Алекс Топольський розповів, що його перше кохання звали Юлія і вони познайомилися понад 15 років тому. Він згадав, що вони бачилися кілька разів і перетиналися поглядами, але підійти до неї і познайомитися, Алек боявся довгий час.

"Один раз я все ж таки набрався сміливості і підійшов ... Вона йшла з мамою, я пробурмотів щось типу: "Ти класно виглядаєш, сходимо в кав'ярню?". Мені так подобалося, коли вона посміхалася, тому часто придумував, що б приємного для її зробити", - поділився головний герой романтичного реаліті "Холостяк-12".

Алекс Топольський згадує, як одного ранку вирішив зробити Юлії сюрприз. Пішов у кав'ярню, купив круасанів і годину біля під'їзду чекав, щоб зайти. А також згадав про сюрприз, який зробив на татовій машині.

"Пам'ятаю, як узяв машину тата, він цього не дозволяв, але все-таки. Взяв Юлю, купив цукерок, вина, ми поїхали в парк дивитися кіно просто неба... Це було дуже круто", - чесно розповів Алекс Топольський.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

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