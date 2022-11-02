Алекс Топольский рассказал, что его первую любовь звали Юлия и они познакомились более 15 лет назад.

Как сообщает Politeka.net, главный герой романтического реалити "Холостяк-12" Алекс Топольский решил пооткровенничать с поклонниками. На удивление, разговор на тему первой любви он поднял после премьрного эфира шоу и опубликовал в своих Instagram-stories свой рассказ.

Алекс Топольский рассказал, что его первую любовь звали Юлия и они познакомились более 15 лет назад. Он вспомнил, что они виделись несколько раз и пересекались взглядами, но подойти к ней и познакомиться, Алек боялся долгое время.

"Один раз я все же набрался смелости и подошел… Она шла с мамой, я пробормотал что-то типа: "Ты классно выглядишь, сходим в кофейню?". Мне так нравилось, когда она улыбалась, поэтому часто придумывал, что бы приятного для нее сделать", — поделился главный герой романтического реалити "Холостяк-12".

Алекс Топольский вспоминает, как однажды утром решил сделать Юлии сюрприз. Пошел в кофейню, накупил круассанов и час возле подъезда ждал, чтобы зайти. А также вспомнил о сюрпризе, который сделал на папиной машине.

"Помню, как взял машину папы, он этого не разрешал, но все таки. Взял Юлю, накупил конфет, вина, мы поехали в парк смотреть кино под открытым небом… Это было очень круто", — честно рассказал Алекс Топольский.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

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