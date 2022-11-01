Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого знаменитість вирушила до Лондона, де рятувалась від жахів війни. Але актриса вже повернулася до України назад і розпочала роботу. Не забуває Ірина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Сопонару похвалилася стильною цибулею у білому костюмі.
"А тут я вдаю, як я серйозна ведуча, ну в такому костюмі інакше не може бути .... Дякую за розкішну цибулю", - написала Ірина.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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