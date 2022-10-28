Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Не забывает Ирина и об Интаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда поделилась стильным образом, появившись в брюках, пиджаке и топике. Звезда распахнула пиджак, впечатляя фигуркой.
"Таким солнечным фото хочу вам рассказать о выходе нового выпуска «Передай Зеленскому», сегодня в 18.00 на моем You Tube канале SoponaruTV", - написала Ирина в публикации.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Не могу дождаться", "Солнечная девушка", "Волшебная", "Oh my goodness!!! Ирина, ты неотразима!!! Такая роскошная девушка", "Как-то странно, знаменитая, столько подписчиков, а лайков мало, а особенно комментариев, нестыковка", "Я обожаю Ирину Сопонару", "Я ее фанатка".
Напомним, звезда "Женского квартала" Сопонару удивила видом с рогами на голове
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