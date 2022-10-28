Актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала себя, впечатлив видом на новом фото.

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Не забывает Ирина и об Интаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась стильным образом, появившись в брюках, пиджаке и топике. Звезда распахнула пиджак, впечатляя фигуркой.

"Таким солнечным фото хочу вам рассказать о выходе нового выпуска «Передай Зеленскому», сегодня в 18.00 на моем You Tube канале SoponaruTV", - написала Ирина в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Не могу дождаться", "Солнечная девушка", "Волшебная", "Oh my goodness!!! Ирина, ты неотразима!!! Такая роскошная девушка", "Как-то странно, знаменитая, столько подписчиков, а лайков мало, а особенно комментариев, нестыковка", "Я обожаю Ирину Сопонару", "Я ее фанатка".

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