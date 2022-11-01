Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля знаменитость отправилась в Лондон, где спасалась от ужасов войны. Но актриса уже вернулась в Украину обратно и приступила к работе. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Сопонару похвасталась стильным луком в белом костюме.
"А тут я делаю вид, как я серьезная ведущая, ну в таком костюме иначе не может быть…. Спасибо за роскошный лук", - написала Ирина.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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