Як пише Politeka.net, Анна Кошмал – відома українська актриса, яка стала популярною завдяки серіалу "Свати". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Кошмал і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Кошмал вирішила поговорити з українцями.
"Поговоримо? Є питання", - спитала Ганна.
"Ви дуже гарні. Чекаю на вас у нових фільмах", - написав фанат.
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"Дякую", - відповіла Ганна Кошмал і поділилася ефектним фото, де позувала у сукні і трохи задерла його, хваляючись стрункими ногами.
"Чим займаєтеся та заспокоюєте собі? Дякую", - запитав фанат у зірки.
"Йога, йога, йога. Приводить у рівновагу здоров'я фізичне та ментальне, постійно про це розповідаю", - написала Ганна у відповідь і показала, як займається йогою на килимку.
Нагадаємо, Женька зі "Сватів" у міні вигнулась на ліжку, полонивши кожним вигином.
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