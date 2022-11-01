Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала популярной благодаря сериалу "Сваты". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Кошмал и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Кошмал решила поговорить с украинцами.
"Поговорим? Есть вопросы", - спросила Анна.
"Вы очень красивые. Жду на вас в новых фильмах", - написал фанат.
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"Спасибо", - ответила Анна Кошмал и поделилась эффектным фото, где позировала в платье и немного задрала его, хвастаясь стройными ногами.
"Чем заниматесь и успокаиваете себе? Спасибо", - спросил фанат у звезды.
"Йога, йога, йога. Приводит в равновесие здоровье физическое и ментальное, постоянно об этом рассказываю", - написала Анна в ответ и показала, как занимается йогой на коврике.
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