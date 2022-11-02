Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка вирішила піти на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Там спортсменці вдалося перемогти, але пара не змогла побудувати стосунки зрештою. Михайлюк одружився з моделлю Даші Хлистун, а Ульянова стала досить успішною українською блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч фанів. А цього разу Даша там розмістила нове сторіс, у якому розповіла про випадання волосся.

"І нехай тільки не допоможе. У всіх лізе волосся чи тільки в мене?", - написала Даша.

На кадрах Ульянова пила щось із келиха. Після цього Даша використала якийсь засіб для волосся, сподіваючись виправити ситуацію.

"Ага, бачу, що у всіх. Тому - не хвилюйтеся, ви не одні", - написала Даша під другим сторіс.

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" в картатій дублянці виклала урок осіннього стилю .

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