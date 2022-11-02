Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая решила пойти на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Там спортсменке удалось победить, но пара не смогла построить отношения в конечном итоге. Михайлюк женился на модели Даше Хлыстун, а Ульянова стала довольно успешной украинской блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч фанов. А в этот раз Даша там разместила новое сторис, в котором рассказала о выпадении волос.
"И пусть только не поможет. У всех лезут волосы или только у меня?", - написала Даша.
На кадрах Ульянова пила что-то из бокала. После этого Даша использовала какое-то средство для волос, надеясь исправить ситуацию.
"Ага, вижу, что у всех. Потому - не переживайте, вы не одни", - написала Даша под вторым сторис.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Сразу три трагедии за одну ночь потрясли Киевщину: «Можно было бы избежать»
"Весьма болезненные кадровые потери": выяснилось, кто был на борту рухнувшего российского вертолета
Шоптенко из "Танців зі зірками" поразила украинцев словами своего сына: "Это значит, что..."
В честь Скрябина в Киеве назвали переулок, украинцы взбунтовались: "Нет слов..."
Напомним, Ульянова из "Холостяка" в клетчатой дубленке преподала урок осеннего стиля
А еще Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" рассказала о самом теплом месте на свете
Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" в спортивном образе соблазнила изгибами, фото