Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая решила пойти на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Там спортсменке удалось победить, но пара не смогла построить отношения в конечном итоге. Михайлюк женился на модели Даше Хлыстун, а Ульянова стала довольно успешной украинской блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч фанов. А в этот раз Даша там разместила новое сторис, в котором рассказала о выпадении волос.

"И пусть только не поможет. У всех лезут волосы или только у меня?", - написала Даша.

На кадрах Ульянова пила что-то из бокала. После этого Даша использовала какое-то средство для волос, надеясь исправить ситуацию.

"Ага, вижу, что у всех. Потому - не переживайте, вы не одни", - написала Даша под вторым сторис.

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