Спортсменка Даша Ульянова, переможниця шоу "Холостяк", розповіла, чи стала б популярною без проекту.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – відома українська гімнастка. Зірка пішла на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком, де спортсменці вдалося перемогти. Але побудувати стосунки парі не вдалося і відразу після зйомок вони розлучилися. Натомість Даша стала досить успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграмі.

А цього разу Ульянова вирішила поговорити з фанатами.

"Запитуйте)", - написала Даша у своєму блозі.

"Якби не "Холостяк", ви стали б такою відомою?", - запитав фанат.

"Не знаю. І не хочу знати. Все сталося так, як має бути", - написала зірка.

Даша нещодавно зізнавалася, що зараз у неї роботи немає. Тому популярний блог Інстаграм їй допомагає залишатися на плаву. Ульянова, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова зізналася, коли заробила свої перші великі гроші.

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