Спортсменка Даша Ульянова, победительница шоу "Холостяк", рассказала, стала ли бы популярной без проекта.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка. Звезда пошла на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где спортсменке удалось победить. Но построить отношения паре не удалось и сразу же после съемок они расстались. Зато Даша стала довольно успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм.

А в этот раз Ульянова решила поболтать с фанатами.

"Спрашивайте)", - написала Даша в своем блоге.

"Если бы не "Холостяк", вы бы стали такой известной?", - спросил фанат.

"Не знаю. И не хочу знать. Все случилось так, как должно быть", - написала звезда.

Стоит отметить, что Даша не так давно признавалась, что сейчас у нее работы нет. Поэтому популярный блог в Инстаграм ей помогает оставаться на плаву. Ульянова, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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