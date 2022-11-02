Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар і суддя "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі за незалежність, а після 24 лютого зайнялася організацією благодійних вечерь, збираючи гроші на допомогу Україні. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами.

А цього разу Ольга поділилася фото, де позувала у стильних штанях та блузі. Зірка стояла в ліфті, зробивши селфі перед дзеркалом.

"Ні, на це побачення я піду так", - написала Мартиновська у сторіс.

"Вгадайте, з ким побачусь?", - написала Ольга, поділившись ще одним сторісом.

Варто зазначити, що Мартиновській тривалий час приписують роман із колегою Володимиром Ярославським. І хоч пара жартує на цю тему, але офіційних підтверджень про їхні стосунки ще не було.

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