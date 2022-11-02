Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе за независимость, а после 24 февраля занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги в помощь Украине. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.
А в этот раз Ольга поделилась фото, где позировала в стильных штанах и блузе. Звезда стояла в лифте, сделав селфи перед зеркалом.
"Не, на это свидание я пойду так", - написала Мартыновская в сторис.
"Угадайте, с кем увижусь?", - написала Ольга, поделившись еще одним сторис.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Одесскую железную дорогу готовились взорвать, что известно на данный момент: "Для выполнения задания установил..."
Звезда «Женского квартала» Гатун об отношениях с Юрием Ткачом: "Всегда подойдет и..."
"Созданы друг для друга": "Холостяк" Макацария показал любовные кадры с молоденькой женой
Евгений Кот из "Україна має талант" обратил внимание на странность с отъездом Ямы из страны: "В 5:30 утра у нас..."
Стоит отметить, что Мартыновской долгое время приписывают роман с коллегой Владимиром Ярославским. И хоть пара подшучивает на эту тему, но официальных подтверждений об их отношениях еще не было.
Напомним, расстроенная Мартыновская из "Мастер Шеф" пожаловалась украинцам
А еще Politeka, что расстроенная Мартыновская из "Мастер Шеф" разоткровенничалась о проблемах
Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" ответила на критику и удивила кадрами с Тиной Кароль