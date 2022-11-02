Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе за независимость, а после 24 февраля занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги в помощь Украине. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз Ольга поделилась фото, где позировала в стильных штанах и блузе. Звезда стояла в лифте, сделав селфи перед зеркалом.

"Не, на это свидание я пойду так", - написала Мартыновская в сторис.

"Угадайте, с кем увижусь?", - написала Ольга, поделившись еще одним сторис.

Стоит отметить, что Мартыновской долгое время приписывают роман с коллегой Владимиром Ярославским. И хоть пара подшучивает на эту тему, но официальных подтверждений об их отношениях еще не было.

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