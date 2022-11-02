Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Після 24 лютого Леся зайнялася волонтерством та організувала Прихисток для біженців із зони бойових дій. А нещодавно Нікітюк розповіла, що закриває проект, адже більше не потребує. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу зірка поділилася рецептом качки, опублікувавши його у своєму блозі.

"Це дуже смачно. Просто натріть філе качки сіллю, перцем і пюре 1-2 ківі. Поставте в холодильник на годину. Я роблю на грилі, можна просто посмажити чи запекти", - розповіла Леся, показуючи результат приготування страви.

А до цього Нікітюк вирішила показати свою фігуру, задерши толстовку.

"Я тут на спортику, якщо що. Готуюся перемогу в купальнику зустрічати", - написала Леся.

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Також Politeka повідомляла, що Нікітюк грайливо підняла кофтинку і зізналася, як зустрічатиме перемогу.

А ще Politeka писала, що Нікітюк відкрито показала, як проводить вечори без електрики.



