Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. После 24 февраля Леся занялась волонтерством и организовала Прихисток для беженцев из зоны боевых действий. А недавно Никитюк рассказала, что закрывает проект, ведь больше нет в нем необходимости. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз звезда поделилась рецептом утки, опубликовав его в своем блоге.

"Это очень вкусно. Просто натрите филе утки солью, перцем, и пюре 1-2 киви. Поставьте в холодильник на час. Я делаю на гриле, можно просто пожарить или запечь", - рассказала Леся, показывая результат готовки блюда.

А до этого Никитюк решила показать свою фигуру, задрав толстовку.

"Я тут на спортике, если что.. Готовлюсь победу в купальнике встречать", - написала Леся.

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