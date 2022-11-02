Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва – відома українська танцівниця, яка перемогла на проекті "Танці зі зірками". Також зірка була гостьовою суддею у танцювальному шоу та хореографом-постановником в аналогічному грузинському проекті, де зараз бере участь Оля Полякова. Спочатку після 24 лютого Гвоздєва перебувала в Європі з дітьми, але у результаті повернулася до чоловіка в Україну.
Не забуває Ілона і про Інстаграм, де хвалиться не лише своїми танцювальними вміннями, а й ділиться особистими кадрами.
А цього разу Гвоздєва показала, як чоловік із дочкою роблять шпагат біля холодильника. Якщо малюк ідеально задер ногу, то чоловік просто підняв ногу, підтримавши дочку.
"Вечір у шпагаті, мужність мого чоловіка зашкалює", - написала Ілона під кадрами.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
ЗСУ дісталися до чергового лігва кадировців, з'явилися фото наслідків: "Краса!"
Одразу три трагедії за одну ніч приголомшили Київщину: «Можна було б уникнути»
Одеську залізницю готувалися підірвати, що відомо на цей момент: "Для виконання завдання встановив..."
Євген Кот з "Україна має талант" звернув увагу на дивину з від'їздом Ями з країни: "О 5:30 ранку у нас..."
Після цього Гвоздєва вже показала доньку, яка вражала розтяжкою.
"Заміна підростає", - написала Ілона у сторіс.
Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" розповіла, як у її житті з'явився Хелловін
А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" чесно розповіла про свій стан.
Також Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" згадала, як 24 лютого бігла до батьків