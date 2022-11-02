Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва – відома українська танцівниця, яка перемогла на проекті "Танці зі зірками". Також зірка була гостьовою суддею у танцювальному шоу та хореографом-постановником в аналогічному грузинському проекті, де зараз бере участь Оля Полякова. Спочатку після 24 лютого Гвоздєва перебувала в Європі з дітьми, але у результаті повернулася до чоловіка в Україну.

Не забуває Ілона і про Інстаграм, де хвалиться не лише своїми танцювальними вміннями, а й ділиться особистими кадрами.

А цього разу Гвоздєва показала, як чоловік із дочкою роблять шпагат біля холодильника. Якщо малюк ідеально задер ногу, то чоловік просто підняв ногу, підтримавши дочку.

"Вечір у шпагаті, мужність мого чоловіка зашкалює", - написала Ілона під кадрами.

Після цього Гвоздєва вже показала доньку, яка вражала розтяжкою.

"Заміна підростає", - написала Ілона у сторіс.

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