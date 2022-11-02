Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая победила на проекте "Танці з зірками". Также звезда была гостевой судьей в танцевальном шоу и хореографом-постановщиком в аналогичном грузинском проекте, где сейчас принимает участие Оля Полякова. Первое время после 24 февраля Гвоздева находилась в Европе с детьми, но в итоге вернулась к мужу в Украину.

Не забывает Илона и об Инстаграм, где хвастается не только своими танцевальными умениями, но и делится личными кадрами.

А в этот раз Гвоздева показала, как муж с дочерью делают шпагат у холодильника. Если малышка идеально задрала ногу, то супруг просто поднял ногу, поддержав дочь.

"Вечер в шпагате, мужественность моего мужа зашкаливает", - написала Илона под кадрами.

После этого Гвоздева уже показала саму дочь, которая впечатляла растяжкой.

"Замена подростает", - написала Илона в сторис.

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