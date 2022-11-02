Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала, як виглядає без мейка, вразивши виглядом українців.

Як пише Politeka.net , Катя Репяхова – відома українська блогерка, яка вийшла заміж за Віктора Павлика. Зірка встигла народити первістка від артиста – сина Михайла. А нещодавно Репяхова зайнялася відкриттям магазину дитячих речей та ділиться своїм досвідом ведення бізнесу. Нині Катя поїхала на відпочинок, звідки ділиться всім цікавим. А цього разу дружина Павлика поділилася фото із пляжу.

"Селфі без мейку

Як чудово тут можна розглянути мою міжвійну, брови та вії.

А саме:

постійні мічмани

пудрове напилення брів

ламінацію та фарбування вій

Максимально натурально, а як міжвійка наголосила на очах", - написала Катя під публікацією.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі: "Красива", "Дуже красива", "Супер ніжна", "Така природня. Така справжня та щира. Зараз таких мало", "Дякую Вам, що довірили свою красу. Ви чудова"

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