Як пише Politeka.net , Катя Репяхова – відома українська блогерка, яка вийшла заміж за Віктора Павлика. Зірка встигла народити первістка від артиста – сина Михайла. А нещодавно Репяхова зайнялася відкриттям магазину дитячих речей та ділиться своїм досвідом ведення бізнесу. Нині Катя поїхала на відпочинок, звідки ділиться всім цікавим. А цього разу дружина Павлика поділилася фото із пляжу.
"Селфі без мейку
Як чудово тут можна розглянути мою міжвійну, брови та вії.
А саме:
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Надає росії невелику перевагу: розвідка дізналася, що тепер Білорусь ховає на аеродромі
Одеську залізницю готувалися підірвати, що відомо на цей момент: "Для виконання завдання встановив..."
"Це останні витки конфлікту": чи може війна закінчитися вже цього року
Решетнік висловився про українську мову на шоу "Холостяк" і викликав шквал критики: "Так, на жаль..."
постійні мічмани
пудрове напилення брів
ламінацію та фарбування вій
Максимально натурально, а як міжвійка наголосила на очах", - написала Катя під публікацією.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі: "Красива", "Дуже красива", "Супер ніжна", "Така природня. Така справжня та щира. Зараз таких мало", "Дякую Вам, що довірили свою красу. Ви чудова"
Нагадаємо, молода дружина Павлика похвалилася розкішною фігурою у незвичайному купальнику
А ще Politeka повідомляла, що молода дружина Віктора Павлика у ніжному образі похвалилася, як відпочиває без чоловіка
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику