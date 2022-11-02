Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за Виктора Павлика. Звезда успела родить первенца от артиста - сына Михаила. А недавно Репяхова занялась открытием магазина детских вещей и делится своим опытом ведения бизнеса. Сейчас Катя отправилась на отдых, откуда делится всем интересным. А в этот раз жена Павлика поделилась фото с пляжа.

"Селфи без мейка

Как замечательно здесь можно разглядеть мою межвойку, брови и ресницы.

А именно:

перманент межвойки

пудровое напыление бровей

ламинацию и покраску ресниц

Максимально натурально, а как межвойка подчеркнула глаз", - написала Катя под публикацией.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии: "Красивая", "Очень красивая", "Супер нежная", "Такая естественная. Такая настоящая и искренняя. Сейчас таких мало", "Спасибо Вам, что доверили свою красоту. Вы великолепна"

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