Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за Виктора Павлика. Звезда успела родить первенца от артиста - сына Михаила. А недавно Репяхова занялась открытием магазина детских вещей и делится своим опытом ведения бизнеса. Сейчас Катя отправилась на отдых, откуда делится всем интересным. А в этот раз жена Павлика поделилась фото с пляжа.
"Селфи без мейка
Как замечательно здесь можно разглядеть мою межвойку, брови и ресницы.
А именно:
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Зима будет сверхтяжелой": от каких привычек украинцам придется отказаться, появилось предупреждение
"Весьма болезненные кадровые потери": выяснилось, кто был на борту рухнувшего российского вертолета
В США назвали единственный вариант окончания войны: "И Путин об этом знает"
"Созданы друг для друга": "Холостяк" Макацария показал любовные кадры с молоденькой женой
перманент межвойки
пудровое напыление бровей
ламинацию и покраску ресниц
Максимально натурально, а как межвойка подчеркнула глаз", - написала Катя под публикацией.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии: "Красивая", "Очень красивая", "Супер нежная", "Такая естественная. Такая настоящая и искренняя. Сейчас таких мало", "Спасибо Вам, что доверили свою красоту. Вы великолепна"
Напомним, молодая жена Павлика похвасталась роскошной фигурой в необычном купальнике
А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика в нежном образе похвасталась, как отдыхает без мужа
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике