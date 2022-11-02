Як пише Politeka.net , SLAVIA (Ярослава Хома) - відома українська співачка, яка з 13-го по 21-й рік була одружена з солістом гурту Дзідзьо Михайлом Хомою. Пара зрештою розірвала стосунки, а у скандалі навколо розлучення з'явилася кума Михайла – Оля Цибульська. Багато хто підозрював, що у співачки син Нестор саме від Хоми. Але Оля нещодавно показала біологічного батька та свого чоловіка, якого до цього приховувала 21 рік. Не забуває Ярослава і про Інстаграм, де ділиться з фанами своєю творчістю та особистими кадрами.
А цього разу Ярослава показала, як провела час у Карпатах.
"Синевір. Водоспад Шипіт. Гори поповнили запаси енергії. Продовжую боротьбу", - написала зірка.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо сходила до салону та показала, яку красу зробила
А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина Дзідзьо SLAVIA змінила образ і зробила несподівану заяву
Також Politeka писала, що екс-дружина Дзідзьо Slavia у надто короткій спідниці здивувала новим чином