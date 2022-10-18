Как пишете Politeka.net, SLAVIA (Ярослава) - экс-жена солиста группы Дзидзьо (Михаила Хомы), с которым состояла в официальных отношениях с 13-го по 21-й год. Пара разошлась на фоне слухов о том, что Михаил крутит роман с кумой Олей Цибульской. Теперь Ярослава активно занимается сольной карьерой певицы. Не забывает звезда и об Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч украинцев. И Ярослава старается постоянно радовать фанов, делясь творчеством и личными кадрами.

А в этот раз певица решила рассказать о своем походе в салон.

"Привет, еду на мейк и прическу, готовлюсь к выступлению. На ночь заплетаю косички, берегу волосы от термоукладки", - написала Ярослава в публикации.

"Я уже в военном госпитале, жду отбоя тревоги. Хотим сделать праздник нашим военным. Моя миссия поднимать боевой дух песней. Каждый на своем месте, работаем ради победы. Слава Украине", - написала Ярослава и показала результат похода в салон.

Напомним, экс-жена Дзидзьо SLAVIA сменила образ и сделала неожиданное заявление

А еще Politeka сообщала, что экс-жена Дзидзьо Slavia в слишком короткой юбке удивила новым образом

Также Politeka писала, что экс-супруга Дзидзьо SLAVIA смутила выступлением под фонограмму, появилось видео



