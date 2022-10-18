Как пишете Politeka.net, SLAVIA (Ярослава) - экс-жена солиста группы Дзидзьо (Михаила Хомы), с которым состояла в официальных отношениях с 13-го по 21-й год. Пара разошлась на фоне слухов о том, что Михаил крутит роман с кумой Олей Цибульской. Теперь Ярослава активно занимается сольной карьерой певицы. Не забывает звезда и об Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч украинцев. И Ярослава старается постоянно радовать фанов, делясь творчеством и личными кадрами.
А в этот раз певица решила рассказать о своем походе в салон.
"Привет, еду на мейк и прическу, готовлюсь к выступлению. На ночь заплетаю косички, берегу волосы от термоукладки", - написала Ярослава в публикации.
"Я уже в военном госпитале, жду отбоя тревоги. Хотим сделать праздник нашим военным. Моя миссия поднимать боевой дух песней. Каждый на своем месте, работаем ради победы. Слава Украине", - написала Ярослава и показала результат похода в салон.
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