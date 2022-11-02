Как пишет Politeka.net, SLAVIA (Ярослава Хома) - известная украинская певица, которая с 13-го по 21-й год состояла в браке с солистом группы Дзидзьо Михаилом Хомой. Пара в конечном итоге разорвала отношения, а в скандале вокруг развода появилась кума Михаила - Оля Цибульская. Многие подозревали, что у певицы сын Нестор именно от Хомы. Но Оля не так давно показала биологического отца и своего мужа, которого до этого скрывала 21 год. Не забывает Ярослава и об Инстаграм, где делится с фанами своим творчеством и личными кадрами.

А в этот раз Ярослава показала, как провела время в Карпатах.

"Синевир. Водопад Шипот. Горы пополнили запасы энергии. Продолжаю борьбу", - написала звезда.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Где такие красивые качели в Закарпатье?", "Ну что за красотка", "Красотка".

Напомним, экс-жена Дзидзьо сходила в салон и показала, какую красоту сделала

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