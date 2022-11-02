Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. Пара нещодавно заявила, що вирішила розлучитися. Після цього стало відомо, що Надя зустрічається з другом сім'ї - Михайлом Кацуріним, який також розлучився зі своєю дружиною. Дантес теж не втрачав часу і почала стосунки з Дашею, колишньою дружиною свого екс-друга Миші. Даша, як і Володимир, активно веде блог в Інстаграмі, де ділиться багатьом цікавим.

А цього разу Кацуріна розповіла, яке лихо сталося через атаку російського дрону.

"Сьогодні через атаку дроном Росії повністю згоріло відділення нової пошти №1 у місті Полтава. Дякую Господу, жертв немає. Тільки Мінус 1 005 000 грн у Кацуріної, там чекали наші пуховики, вони приїхали з виробництва", - написала Кацуріна, розповідаючи про свої збитки.

"З плюсів дрон прямував на підстанцію, але його збили, тому і впав на нову пошту", - зазначила Даша.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина нового бойфренда Дорофєєва показала, як Дантес вчить її сина ходити

Також Politeka писала, що нову кохану Дантеса Кацуріна розкритикували за недбалий вигляд.



