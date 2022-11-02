Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. Пара не так давно заявила, что решила развестись. После этого стало известно, что Надя встречается с другом семьи - Мишей Кацуриным, который также развелся со своей супругой. Дантес тоже не стал терять времени и начала отношения с Дашей, бывшей женой своего экс-друга Миши. Даша, как и Владимир, активно ведет блог в Инстаграм, где делится многим интересным.
А в этот раз Кацурина рассказала, какая беда произошла из-за атаки российского дрона.
"Сегодня из-за атаки дроном рф полностью сгорело отделение новой почты №1 в городе Полтава. Спасибо Господу, жертв нет. Только Минус 1 005 000 грн у Кацуриной, там ждали наши пуховики, они приехали с производства", - написала Кацурина, рассказывая о своих убытках.
"Из плюсов, дрон направлялся на подстанцию, но его сбили, поэтому и упал на новую почту", - отметила Даша.
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