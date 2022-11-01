Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка уславилася завдяки перемозі на шоу "Фабрика зірок", а в останньому сезоні "Маски" посіла друге місце, ховаючись в образі "Скандала". Цибульську навіть не впізнав Михайло кум, адже він був серед детективів. Не забуває Оля та про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу Цибульська вирішила поговорити про музику.

"Зізнаюся чесно: мене вчорашній топ прослуховувань музики до айтюнсу шокував", - написала Оля.

"Доброго вечора, поки смажу гриби, зізнаюся вам, що вчорашній топ пісень в айтюнсі, топ-100 в Україні, надто багато було російської музики, він мене прибив. Я питала себе, навіщо вкладаю все, що маю, душу, силу і гроші зароблені" у музику, якщо в топ-чартах все одно росіяни, які стріляють по нам. А потім я зрозуміла, що все одно кількість прослуховувань зростає, отже, дуже багато людей це розуміють і цінують своє", - сказала Оля.

Нагадаємо, Цибульська відверто розповіла про свою хворобу і місяць під крапельницею.

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