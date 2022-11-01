Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда прославилась благодаря победе на шоу "Фабрика звезд", а в последнем сезоне "Маски" заняла второе место, прячась в образе "Скандала". Цибульскую даже не узнал кум Михаил, ведь он был среди детективов. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз Цибульская решила поговорить о музыке.

"Признаюсь честно: меня вчерашний топ прослушиваний музыки в айтюнс шокировал", - написала Оля.

"Добрый вечер, пока жарю грибы, признаюсь вам, что вчерашний топ песен в айтюнсе, топ-100 в Украине, слишком много было российской музыки, он меня прибил. Я спрашивала себя, зачем вкладываю все что имею, душу, силу и деньги заработанные в музыку, если в топ-чартах все равно россияне, которые стреляют по нам. А потом я поняла, что все равно количество прослушиваний растет, значит очень много людей это понимают и ценят свое", - сказала Оля.

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