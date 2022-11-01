Співачка Джамала розповіла про хворобу сина та звернулася за допомогою до українців.

Як пише Politeka.net , Джамала – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами і одна з перших вирушила до Європи розповідати про українську трагедію та зайнялася збиранням грошей. А нещодавно співачка брала участь у польських "Танцях із зірками", але через хворобу перед ефіром вилетіла з шоу. Не забуває Джамала і про Інтаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Джамала вирішила поділитися своїм лихом.

"Селим захворів. І ніч була максимально без сну. Що сьогодні не знаю", - написала співачка і показала дітей.

На другому фото Джамала показала сина із кисневою маскою на обличчі.

"А підкажіть якусь лікарню, будь ласка, чи педіатра. Варшава", - написала артистка у сторіс.

"Про всяк випадок питаю", - додала зірка у сторіс.

Нагадаємо, Джамала у розкішному образі викликала фурор на фіналі польських "Танців із зірками"

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