Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками и одна из первых отправилась в Европу рассказывать об украинской трагедии и занялась сбором денег. А недавно певица участвовала в польских "Танцях з зірками", но из-за болезни перед эфиром вылетела из шоу. Не забывает Джамала и об Интаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Джамала решила поделится своей бедой.
"Селим заболел. И ночь была максимально без сна. Что сегодня, не знаю", - написала певица и показала детей.
На втором фото Джамала показала сына с кислородной маской на лице.
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"А подскажите какую-то больницу, пожалуйста, или педиатра. Варшава", - написала артистка в сторис.
"На всякий случай спрашиваю", - добавила звезда в сторис.
Напомним, Джамала в роскошном образе произвела фурор на финале польских "Танцев со звездами"
А еще Politeka сообщала, что Джамала в одеяле вместо одежды раскрыла украинцам не только душу
Также Politeka писала, что Джамала рассказала о своей новой работе и поразила украинцев