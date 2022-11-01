Певица Джамала рассказала о болезни сына и обратилась за помощью к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками и одна из первых отправилась в Европу рассказывать об украинской трагедии и занялась сбором денег. А недавно певица участвовала в польских "Танцях з зірками", но из-за болезни перед эфиром вылетела из шоу. Не забывает Джамала и об Интаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Джамала решила поделится своей бедой.

"Селим заболел. И ночь была максимально без сна. Что сегодня, не знаю", - написала певица и показала детей.

На втором фото Джамала показала сына с кислородной маской на лице.

"А подскажите какую-то больницу, пожалуйста, или педиатра. Варшава", - написала артистка в сторис.

"На всякий случай спрашиваю", - добавила звезда в сторис.

Напомним, Джамала в роскошном образе произвела фурор на финале польских "Танцев со звездами"

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