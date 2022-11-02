Анатолій Анатолі не сумнівається, що після перемоги України у розв'язаній росією війні між артистами розпочнуться розмови про те, "хто більше зібрав, купив і хто більше давав концертів".

Як повідомляє Politeka.net, український ведучий Анатолій Анатоліч зізнався, що повномасштабна війна кардинально змінила його життя та заробіток. На своїй сторінці в Instagram він зізнався, що весь шоу-бізнес поєднався для нашої перемоги, оскільки це єдиний спосіб вижити.

За словами ведучого, після 24 лютого артисти об'єдналися, щоб скоріше перемогти ворога. І це, вважає Анатоліч, – не геройство, а єдиний спосіб вижити та зберегти незалежність та суверенітет України.

Втім, Анатолій Анатолі не сумнівається, що після перемоги України у розв'язаній росією війні між артистами розпочнуться розмови про те, "хто більше зібрав, купив і хто більше давав концертів".

"Я з цього приводу не парюся. Зірки отримали багато від своєї популярності. Гонорари, дорогі машини, відпочинок по всьому світу, бізнес-авіаквитки, безкоштовні ресторани та кросівки. А тепер усі лідери думок відчули, що тепер популярність - це не тільки плюшки, але і величезна відповідальність бути зі своїм народом", - написав Анатолій Анатоліч.

Телеведучий також заговорив про власний заробіток. Так, він заявив, що у нього ситуація така сама, як і у багатьох українців.

"Бути зі своїми людьми. Показувати, що все буде добре. Разом плакати і разом радіти перемогам. Так і живемо. І ще одне. Не скажу за всіх, скажу за себе. Але знаю, що ситуація у багатьох схожа. Я не заробляю". Мені так само важко, як і вам", – додав Анатолій Анатоліч.

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