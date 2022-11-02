Анатолий Анатолич не сомневается, что после победы Украины в развязанной россией войне между артистами начнутся разговоры о том, "кто больше собрал, купил и кто больше давал концертов".

Как сообщает Politeka.net, украинский ведущий Анатолий Анатолич признался, что полномасштабная война кардинально изменила его жизнь и заработок. На своей странице в Instagram он признался, что весь шоу-бизнес объединился для нашей победы, поскольку это единственный способ выжить.

По словам ведущего, после 24 февраля артисты объединились, чтобы поскорее победить врага. И это, считает Анатолич, – не геройство, а единственный способ выжить и сохранить независимость и суверенитет Украины.

Впрочем, Анатолий Анатолич не сомневается, что после победы Украины в развязанной россией войне между артистами начнутся разговоры о том, "кто больше собрал, купил и кто больше давал концертов".

"Я по этому поводу не парюсь. Звезды получили многое от своей популярности. Гонорары, дорогие машины, отдых по всему миру, бизнес-авиабилеты, бесплатные рестораны и кроссовки. А теперь все лидеры мыслей почувствовали, что теперь популярность - это не только плюшки, но и огромная ответственность быть со своим народом", - написал Анатолий Анатолич.

Телеведущий также заговорил о собственном заработке. Так, он заявил, что у него ситуация такая же как и у многих украинцев.

"Быть со своими людьми. Показывать, что все будет хорошо. Вместе плакать и вместе радоваться победам. Так и живем. И еще одно. Не скажу за всех, скажу за себя. Но знаю, что ситуация у многих похожа. Я не зарабатываю. Мне так же тяжело, как и вам", – добавил Анатолий Анатолич.

Напомним, что Анатолич заподозрил предательницу Тодоренко в отношениях с абьюзером.

Как сообщала Politeka, ведущий Анатолич вспомнил о разговоре с Лободой на третий день вторжения.

Также Politeka писала, что Анатолич сделал заключение о россиянах после видео из Новофедоровки.