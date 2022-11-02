Євген Клопотенко пояснив, що ці правила потрібні, адже від харчування залежить психологічне та фізичне здоров'я людини.

Як повідомляє Politeka.net, батьки повинні приділяти велику увагу харчуванню своїх дітей. Краще поки вони маленькі щеплювати їм правильні звички в їжі. Переможець "Майстер Шеф" у країнський шеф-кухар Євген Клопотенко на своїй сторінці в Телеграм назвав, які продукти краще ніколи не давати дітям.

"Це вже очевидно, що елементарне здорове харчування – менше солі з цукром та більше овочів та фруктів. Але є ще кілька речей, на які слід звернути увагу. Особливо коли ви готуєте для дітей", - зазначив Євген Клопотенко.

Кулінар порадив замість фруктових йогуртів – натуральний йогурт + свіжі/заморожені/сушені фрукти та мед. Тому що готові фруктові йогурти у банках містять багато цукру та крохмалю. З тієї ж причини слід заборонити дитині пити солодкі газовані напої.

Крім того, Євген Клопотенко наголосив, що дитині не треба відмовляти у солодощах, але краще зробити домашні та не купувати їх у магазинах.

До того ж, дитині потрібно вживати більше білого нежирного м'яса, менше жирного червоного. Бо дитячому організму так буде легше. Спробуйте його не смажити, а запікати.

"Правильно харчуєтеся - краще працюють тіло, мозок і психіка. А зараз нам усім як ніколи потрібно турбуватися про себе та своїх дітей", - додав Євген Клопотенко.

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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