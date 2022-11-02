Як повідомляє Politeka.net, батьки повинні приділяти велику увагу харчуванню своїх дітей. Краще поки вони маленькі щеплювати їм правильні звички в їжі. Переможець "Майстер Шеф" у країнський шеф-кухар Євген Клопотенко на своїй сторінці в Телеграм назвав, які продукти краще ніколи не давати дітям.
"Це вже очевидно, що елементарне здорове харчування – менше солі з цукром та більше овочів та фруктів. Але є ще кілька речей, на які слід звернути увагу. Особливо коли ви готуєте для дітей", - зазначив Євген Клопотенко.
Кулінар порадив замість фруктових йогуртів – натуральний йогурт + свіжі/заморожені/сушені фрукти та мед. Тому що готові фруктові йогурти у банках містять багато цукру та крохмалю. З тієї ж причини слід заборонити дитині пити солодкі газовані напої.
Крім того, Євген Клопотенко наголосив, що дитині не треба відмовляти у солодощах, але краще зробити домашні та не купувати їх у магазинах.
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До того ж, дитині потрібно вживати більше білого нежирного м'яса, менше жирного червоного. Бо дитячому організму так буде легше. Спробуйте його не смажити, а запікати.
"Правильно харчуєтеся - краще працюють тіло, мозок і психіка. А зараз нам усім як ніколи потрібно турбуватися про себе та своїх дітей", - додав Євген Клопотенко.
Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.
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