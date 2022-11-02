Евгений Клопотенко пояснил, что эти правила нужны, ведь от питания зависит психологическое и физическое здоровье человека.

Как сообщает Politeka.net, родители должны уделять большое внимание питанию своих детей. Лучше пока они маленькие прививать им правильные привычки в еде. Победитель "Мастер Шеф", украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своей странице в Телеграм назвал, какие продукты лучше никогда не давать детям.

"Это уже очевидно, что элементарное здоровое питание – меньше соли с сахаром и больше овощей и фруктов. Но есть еще несколько вещей, на которые следует обратить внимание. Особенно когда вы готовите для детей", - отметил Евгений Клопотенко.

Кулинар посоветовал вместо фруктовых йогуртов – натуральный йогурт + свежие/замороженные/сушеные фрукты и мед. Потому что готовые фруктовые йогурты в банках содержат много сахара и крахмала. По той же причины нужно запретить ребенку пить сладкую газировку.

Кроме того, Евгений Клопотенко подчеркнул, что ребенку не надо отказывать в сладостях, но лучше сделать домашние и не покупать их в магазинах.

Ко всему прочему, ребенку нужно употреблять больше белого нежирного мяса, меньше жирного красного. Ибо детскому организму так будет легче. Пробуйте его не жарить, а запекать.

"Правильно питаетесь – лучше работают тело, мозг и психика. А сейчас нам всем как никогда нужно беспокоиться о себе и своих детях", - добавил Евгений Клопотенко.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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