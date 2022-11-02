Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненко, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист порадував сценою з нового українського серіалу "Полкан".

Очевидно, Тарас опублікував веселу сцену з нового серіалу, в якому зіграв роль поліцейського. У цьому фрагменті персонаж Тараса демонструє свій колезі-поліцейській кумедні чорні трусики і запитує, чи уявляла вона його у цих трусах. Дівчина збентежилась і вибігла з кабінету. Але далі ще один колега застав, як герой Тараса приміряє ці труси. Виглядає це дуже весело.

Цымбалюк написал: "Как вам наш "Полкан"?". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать публикацию актера: "Класс", "Так фильм называется "Полкан?", "Сериал огонь, очень нравится", "Приятно удивлена фильмом", "Он просто великолепен", "Мне нравится ", "Как замечательно, что украинский сериал на украинском языке!", "Надеюсь, придут времена, когда вам будут предлагать достойные вашего таланта проекты", "Тарасик повсюду, любо посмотреть", "Очень классный сериал мне нравится", "Классный сериал, обожаю украинские".

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