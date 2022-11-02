На старті проекту Полякова вийшла на паркет у сукні-вишиванці, а її партнер у формі бійця ЗСУ. За віденський вальс під пісню "Обійми" гурту "Океан Ельзи" пара отримала всього 14 балів із 30 можливих. Це один із найнижчих результатів ефіру.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єжов опублікував кумедне відео з Ольгою, зроблене в готельному номері. Попри низкі результати першого ефіру українці не втрачають оптимізму та надії на перемогу. В кадрі співачка в танцювальних туфлях та вбранні каже: "Коли мені сказали, що ми не виграємо "Танці з зірками" в Грузії", а потім починає божевільно сміятися.

"Непереможна 😂 це підказка, вгадайте наступний танець!😉", — написав Макс під відео.

Шанувальники в коментарях оцінили почуття гумору зіркової пари: "Вже аплодую!!! 👏", "На Джокера схожа)", 😂Найкраща", "Пишаюсь вами🙏✊", "Чуттєво, ніжно, до мурах❤️".

Додамо, одним із членів журі грузинських "Танців із зірками" став Іраклі Макацарія. Ніхто із ведучих чи суддів шоу не переходив на іноземну мову, навіть враховуючи, що Полякова та Єжов нічого грузинською не розуміють.

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Як повідомляла Politeka, Оля Полякова викликала бурхливу реакцію новою піснею українською мовою.

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