Тіна Кароль поділилася з шанувальниками своїм випадковим фото, яке було зроблено перед дзеркалом.

Також співачка розповіла, що для неї означають старі фото, пише Politeka.net.

«Зробила раніше ! Деколи старі фото, які знаходиш в телефоні, нагадують про той особливий вайб до якого приємно повертатись завжди», - зізналася Кароль, коментуючи фото, на якому вона позує в кросівках і темному костюмі з брюками кльош.

У коментарях до допису шанувальники не стали скупитися на компліменти. Деякі також поділилися своїми почуттями від перегляду фотографій, на яких застигло минуле. Для українців – довоєнне.

«Красуня моя», «Дуже люблю переглядати старі фото та згадувати приємні моменти», «Красуня», "Особливо щимить, коли гортаєш стрічку, щоб знайти щось у справах і натрапляєш на епізоди з життя до війни. Шикарні часи у нас були. Ми були щасливі у наших турботах, але стараюсь жити тут і зараз. Нова реальність, нові правила, нові ми", - пишуть у коментарях.

Деякі ітакож звернули увагу, що Кароль якось по-іншому виглядає на цбому фото: «Якась надто худа».

Нагадаємо, Тіна Кароль може стати членом журі Нацвідбору Євробачення 2023. Українцям запропонували проголосувати за кандидатів, серед яких, окрім Кароль, є також Юлія Саніна, Дзідзьо та інші українські артисти.

Але, схоже, що цього року українським шанувальник Євробачення доведеться обирати артиста, який представить Україну на головному пісенному конкурсі Європи, без Андрія Данилка.

Також нагадаємо, що Данилко розповів, як його водій врятувався від окупантів.

Крім того повідомлялось, що Валерій Харчишин, який теж може стати членом журі Нацвідбору побував на руїнах свого будинку.