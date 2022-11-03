Учасники гурту "Бумбокс", лідером якого є музикант та вокаліст Андрій Хливнюк, поділилися з шанувальниками сумною новиною.

На офіційній сторінці гурту в Instagram музиканти, які встигають і захищати Україну від окупантів зі зброєю в руках, і боротися на культурному фронті, повідомили, що змушені скасувати один із концертів свого європейського туру.

"Увага! Друзі, концерт у Мадриді, на превеликий жаль, не відбудеться. Інші три концерти в Іспанії, в Аліканте, Марбельї та Барселоні пройдуть за графіком. Всім, хто купив квитки на концерт у Мадриді, будуть повернуті гроші. Замість Мадрида Бумбокс зіграють у Лісабоні. Квитки вже у продажу. Вибачте, але треба бути активними. Всім, хто купив квитки в Мадриді - ви круті, дякуємо, просимо вибачення", — повідомили учасники "Бумбокс".

На афіші вказано, що концерт Андрія Хливнюка та команди в Лісабоні пройде 8 грудня.

Шанувальники в коментарях підтримали гурт:

"Я думаю, навіть якщо хтось купив квиток, можна не повертати гроші! Ця група дорогого вартує! І ці гроші підуть на ЗСУ, хто захоче, тому віддадуть! Але я б промовчала! Люблю Вас Бумбокс! І справа не в грошах! А за те, що ви є у нас! І те, що ви робите! Це найвище!";

"Лондон так чекає🔥";

"я бачив варшавський концерт 26 серпня... Це ваше шоу фантастика!.... Який гурт! 🤩".

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