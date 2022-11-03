Як повідомляє Politeka.net, після нападу росії на Україну Тіна Кароль поїхала до Польщі. За кордоном артистка виступала із благодійними концертами на підтримку України. Зокрема, у неї були концерти у Польщі, Японії, Франції та Великій Британії. Поки що вона їздить з туром Америкою. На своїй сторінці в Instagram вона показала шматочок виступу із піснею, яку завжди співає під час благодійних концертів.

Так, окрім своїх хітів українською мовою, Тіна Кароль завжди виконує популярну пісню "Чорнобривці". Для особливого виступу вона обрала пишну сукню з довгим шлейфом та асиметричним кроєм, що переливалася та блищала.

"Найрідніша людина на землі – це мама. І в нашій українській пісні так багато пісень про маму тому, що Україна – це жінка. І чоловіки, які сьогодні захищають, ЗСУ – це її сини. Сини, якими ми пишаємося! "Чорнобривці" - легендарна пісня легендарної нації", - пояснила свій вибір пісні Тіна Кароль.

У коментарях користувачі мережі зазначали, що ця пісня завжди змушує їх сумувати, а у виконнанні співачка вона звучить ще чуттєвіше: "Неймовірний голос. До сліз", "Фантастичне виконання, просто мурашки", "Лірична Тіна така дорога душі", "Яке чуттєво неймовірне виконання".

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