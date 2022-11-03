Так, кроме своих хитов на украинском языке, певица Тина Кароль всегда исполняет популярную песню "Чорнобривці".

Как сообщает Politeka.net, после нападения рф на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании. Пока она ездит с туром по Америке. На своей странице в Instagram она показала кусочек выступления с песней, которую всегда поет во время благотворительных концертов.

Так, кроме своих хитов на украинском языке, Тина Кароль всегда исполняет популярную песню "Чорнобривці". Для особенного выступления она выбрала пышное платье с длинным шлейфом и ассиметрическим кроем, которое переливалось и блестело.

"Самый родной человек на земле – это мама. И в нашей украинской песне так много песен о маме потому, что Украина – это женщина. И мужчины, которые сегодня защищают, ВСУ – это ее сыновья. Сыновья, которыми мы гордимся! "Чорнобривці" - легендарная песня легендарной нации", - пояснила свой выбор песни Тина Кароль.

В комментариях пользователи сети отмечали, что эта песня всегда заставляет их грустить, а в исполнении певица она звучит еще более чувственно: "Невероятный голос. До слез", "Фантастическое исполнение, просто мурашки", "Лирическая Тина так дорога душе", "Какое чувственно невероятное исполнение".

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