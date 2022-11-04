Модель Кім Кардаш'ян похвалилася перетворенням у новому вбранні з останньої колекції цієї осені.

Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян – успішна американська модель та блогер, яка серед усіх своїх сестер вважається найпопулярнішою. Для підтримки образу 42-річна знаменитість також бере участь у багатьох фотосесіях.

Після народження кілька днів тому, Кім вирішила також похвалитися схудлою фігурою в досить сміливих образах, а також з класичним костюмами і світлими сукнями.

«Злегка блискучий, привабливий вигляд. Приголомшливий у всіх відносинах. Встановіть будильники, щоб не пропустити силуети, які обов'язково мають бути цього сезону 4 листопада» - сказано у підписі з анонсом нових образів Кім.

На фото Кім носить довгу сукню-комбінацію Soft Lounge Shimmer розміру XS із мерехтливого мармуру.

У мережі відповіли:

«Але в який час; Тканина просвічує? 😢; Кинь затишні бігуни, сестричка; Я люблю це 🤍№ Чи буде плаття з відкритими плечима падати з цього матеріалу?; Культовий 🔥; така ідеальна установка 🔥; Виглядає надзвичайно красуня 😍».

Раніше Кардашьян підійшла до святкування Хеллоуїна дуже ґрунтовно. Для костюмованої вечірки вона приміряла образ Містик. Це персонаж має здатність прийняти вигляд будь-якої людини, але сама вона має лякаючу зовнішність з синьою лускою шкірою і червоним волоссям.

Нагадаємо, "Краще зима без світла, ніж…": Цимбалюк із "Фортечної" підтримав українців після ударів по енергетиці.

Як повідомляла Politeka, "Трохи їж вже": Єфросиніна підкреслила фігуру темним вбранням і спантеличила українців.

Також Politeka писала, що "Дівчата в Парижі": Квіткова з "Холостяка" показала розваги за кордоном далеко від чоловіка, відео