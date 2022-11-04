Модель Ким Кардашьян похвасталась преображением в новых нарядах с последней коллекции этой осени.

Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, которая среди всех своих сестер считается самой популярной. Для поддержания образа 42-летняя знаменитость также принимает участие во множестве фотосессий.

После для рождения несколько дней назад, Ким решила также похвастаться похудевшей фигурой в довольно смелых образах, а также с классическим костюмами и светлыми платьями.

«Слегка блестящий, привлекательный вид. Потрясающий во всех отношениях. Установите будильники, чтобы не пропустить силуэты, которые обязательно должны быть в этом сезоне 4 ноября» - сказано в подписи с анонсом новых образов Ким.

На фото Ким носит длинное платье-комбинацию Soft Lounge Shimmer размера XS из мерцающего мрамора.

В сети ответили:

«Но в какое время; Ткань просвечивает? 😢; Брось уютные бегуны, сестренка; Я люблю это 🤍№ Будет ли платье с открытыми плечами падать из этого материала?; Культовый🔥; такая идеальная установка 🔥; Выглядит сногсшибательно красотка 😍».

Ранее Кардашьян подошла к празднованию Хеллоуина весьма основательно. Для костюмированной вечеринки она примерила образ Мистик. Это персонаж обладает способностью принять облик любого человека, но сама она обладает пугающей внешностью с синей чешуйчатой кожей и красными волосами.

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