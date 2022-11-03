Як зізнався співак та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, йому це рішення далося легко та без труднощів.

Як повідомляє Politeka.net, співак Тарас Тополя разом із музикантами з гурту "Антитіла" за 8 місяців війни показав, що можна поєднувати творчість, службу на фронті та одночасно бути рупором України у цій війні. Наразі музиканти залишили фронт і вирушили з культурною місією до Європи. В інтерв'ю для "ct24zive" він розповів про рішення залишитися в Україні та вступити до лав ТРО.

Як зізнався Тарас Тополя, йому це рішення далося легко та без труднощів.

"Уявіть собі таку ситуацію. До вас у будинок вламується злодій, він спочатку загрожує, а потім починає ґвалтувати вашу дружину, вбивати ваших дітей. Що ти робитимеш? Звичайно, ти боротимешся і захищатимешся. Саме це сталося у нас 24 лютого - це було повномасштабне вторгнення. Тому не має значення, хто ти був до цього. Ти маєш захищати свою країну. Тому для мене це рішення було єдиним, простим та зрозумілим", - пояснив лідер гурту "Антитіла".

Артист також наголосив, що не зміг би спокійно дивитися в очі своїм дітям, своїм шанувальникам і насамперед собі - якби не пішов на фронт, а відсиджувався і нічого не робив.

"Якщо ти українець, якщо у тебе в серці Україна, то ось твоя держава прийшла до тебе і просить, ти маєш стати на її захист. Якщо ти цього не робиш, то викинь свої розповіді та принципи на смітник і зникни, бо це не коштує нічого", - додав Тарас Тополя.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.