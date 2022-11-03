Как признался певец и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, ему это решение далось легко и без сложностей.

Как сообщает Politeka.net, певец Тарас Тополя вместе с музыкантами из группы "Антитіла" за 8 месяцев войны показал, что можно совмещать творчество, службу на фронте и одновременно быть рупором Украины в этой войне. Сейчас музыканты покинули фронт и отправились с культурной миссией в Европу. В интервью для "ct24zive" он рассказал о решении остаться в Украине и вступить в ряды ТРО.

Как признался Тарас Тополя, ему это решение далось легко и без сложностей.

"Представте себе такую ситуацию. К вам в дом вламывается вор, он сначала угрожает, а потом начинает насиловать вашу жену, убивать ваших детей. Что ты будешь делать? Конечно, ты будешь бороться и защищаться. Именно это произошло у нас 24 февраля - это было полномасштабное вторжение. Потому не имеет значения, кто ты был до этого. Ты должен защищать свою страну. Потому для меня это решение было единственным, простым и понятным", - пояснил лидер группы "Антитіла".

Артист также подчеркнул, что не смог бы спокойно смотреть в глаза своим детям, своим поклонникам и, в первую очередь, себе - если бы не пошел на фронт, а отсиживался и ничего не делал.

"Если ты украинец, если у тебя в сердце Украина, то вот твое государство пришло к тебе и просит, ты должен стать на его защиту. Если ты этого не делаешь, то выброси свои рассказы и принципы в помойку и исчезни, потому что это не стоит ничего", - добавил Тарас Тополя.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.