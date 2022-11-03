Як повідомляє Politeka.net, з нагоди Дня ракетних військ та артилерії в Україні, який припадає на 3 листопада, соцмережі вибухнули вітаннями. До привітань приєднався популярний телеведучий Юрій Горбунов, який опублікував із цього приводу пост на своїй сторінці в Instagram.

Українських артилеристів без перебільшення можна назвати найкращими у світі, адже їхній бойовий досвід не зрівняється ні з ким: вони оволоділи більшістю сучасних артилерійських систем, які перебувають на озброєнні у провідних країнах та майстерно їх застосовують. Тому Юрій Горбунов показав яскраве відео з роботою наших захисників, які борються з окупантами із росії.

"Зі святом вас, ракетники та артилерія!! Ви сила, слава і міць ЗСУ!! Ви очищаєте нашу землю від російського окупанта!! Слава вам, наші захисники! Слава Україні!", - з гордістю написав Юрій Горбунов.

Користувачі мережі також не змогли пройти повз і висловлювали своє захоплення українськими бійцями, які нас захищають: "Зі святом, дякую вам за життя", "Низко вхиляюся, дякую вам наші дорогі", "Вітаю з професійним святом і бажаю всім вам повернутися до своїх рідним живими та неушкодженими".

Нагадаємо, Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.

Як повідомляла Politeka, росіяни вкрали в українців культову фразу, Горбунов показав доказ.

Також Politeka писала, Горбунов у всій красі показав тупість мобілізованих російських вояк.